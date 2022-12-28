Пам’ятник Катерині II після демонтажу передадуть у музей

Грудень, 28 в 17:05

Пам’ятник російській цариці Катерині II з Катеринської площі в Одесі після демонтажу передадуть Одеському художньому музею.

Про це повідомили в Одеській міськраді у Telegram-каналі.

— Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур “Засновникам Одеси”, у народі відомих як пам’ятник Катерині II. Ця пам’ятка буде передана до художнього музею згідно з рішенням сесії. Вона, а також чотири постаті, які є пам’ятками національного значення, – сказав заступник міського голови Одеси Олег Бриндак у відеозверненні.

За його словами, таким чином в Одесі “починають важкий та довгий, проте необхідний процес переосмислення власної історії та звільнення від радянських та імперських міфів”.

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Як відомо, вранці 28 грудня в Одесі розпочали демонтаж пам’ятника Катерині II. Через це було перекрито рух транспорту на Катеринській площі.

Комунальники розпочали підготовку до демонтажу та розбирають нещодавно зведений навколо пам’ятника саркофаг. На місці перебувала велика кількість охорони.

Джерело: Міська рада Одеси