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Факты / Україна / Общество

Душили пакетами и избивали: на Николаевщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов

Валентина Чорна, редактор ленты
катівня у Миколаївській області
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила еще одну пыточную российских оккупантов на освобожденной Николаевщине.

Она была обустроена на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

— В застенках рашисты насильно держали и жестоко пытали местных жителей, которые отказались сотрудничать с врагом. Из людей пытались “выбить” адреса пребывания украинских патриотов, в том числе участников сопротивления. Пострадавших душили полиэтиленовыми пакетами, избивали тяжелыми предметами и применяли электрошокер, — сообщили в СБУ.

Во время осмотра пыточных правоохранители обнаружили “орудие” пыток.

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Кроме того, установлены украинские граждане, которых россияне в течение месяца незаконно удерживали и пытали.

катівня у Миколаївській області
катівня у Миколаївській області
катівня у Миколаївській області
катівня у Миколаївській області
катівня у Миколаївській області
катівня у Миколаївській області
Душили пакетами и избивали: на Николаевщине обнаружили еще одну пыточную оккупантов / 4 фотографии

По разоблаченным фактам возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Ранее стало известно, что на оккупированных территориях россияне создают пыточные для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.

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Источник: СБУ
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