Січень, 03 в 13:17

Служба безпеки України виявила ще одну катівню російських окупантів на звільненій Миколаївщині.

Вона була облаштована на території захопленого приватного будинку в окупованому селищі Олександрівка.

– У застінках рашисти насильно тримали і жорстоко катували місцевих жителів, які відмовились співпрацювати з ворогом. З людей намагались “вибити” адреси перебування українських патріотів, зокрема учасників руху опору. Потерпілих душили поліетиленовими пакетами, били важкими предметами і застосовували електрошокер, – повідомили в СБУ.

Під час огляду катівні правоохоронці виявили “знаряддя” тортур.

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Крім того, встановлено українських громадян, яких росіяни протягом місяця незаконно утримували і катували.

Душили пакетами і били: на Миколаївщині виявили ще одну катівню окупантів / 4 фотографии

За викритими фактами розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що на окупованих територіях росіяни створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.