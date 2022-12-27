31 декабря – последний день. В УПЦ заканчивается аренда храмов Киево-Печерской лавры

Декабрь, 26 в 23:10

У Украинской православной церкви (Московского патриархата) планируют забрать арендованные ею храмы на территории Киево-Печерской лавры. Речь идет, в частности, о Трапезной церкви и Успенском соборе.

Об этом заявил наместник лавры митрополит Павел, обратившийся с призывом к президенту Владимиру Зеленскому не забирать у УПЦ (МП) храмы Киево-Печерской лавры.

— Сегодня директор музея известил нас о том, что мы можем служить в последний раз 31 декабря, а на следующий день мы не имеем права переступить порог Трапезного и Успенского соборов, — сказал митрополит.

По словам наместника лавры, представители УПЦ (МП) не получили письменного уведомления о том, что их лишают возможности использовать вышеупомянутые соборы, хотя они должны были известить об этом за месяц.

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Также Павел попросил, чтобы “люди, не имеющие отношения к церкви, не указывали, когда нам праздновать Рождество и в какую церковь ходить”.

Во время воскресной службы в лавре митрополит Павел пожаловался прихожанам церкви, что в УПЦ истекает срок договора аренды двух храмов.

В частности, наместник Лавры жаловался, что представители власти “делают козни святой церкви” и “народу, живущему в Украине”. А еще заявил, что он якобы несколько раз звонил главе МКИП, но тот “ни разу не взял трубки”.

BBC Украина пишет, что в декабре 2022 года заканчивается аренда УПЦ двух храмов Верхней лавры.

Источник ВВС во власти, близкий к религиозной сфере, подтвердил вариант развития событий, когда после окончания аренды храмов туда не пустят представителей УПЦ МП.

В правительстве намекали, что их могли передать в пользование Православной церкви Украины. Но официальных уведомлений об этом не было.

На протяжении этого года СБУ проводит обыски в епархиях УПЦ. Правоохранители сообщают об обнаружении запрещенных предметов, таких как пропагандистская литература и материалы с нарративами “русского мира”.

Зеленский поручил выяснить связь УПЦ с Русской православной церковью, а также специальным законом запретить деятельность в Украине аффилированных с Москвой церквей и проверить основания использования церквями зданий Киево-Печерской лавры.

Также президент с подачи СНБО и СБУ ввел санкции против верхушки УПЦ МП, в частности, против митрополита Павла и управляющего делами УПЦ митрополита Антония.