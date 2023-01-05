Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули державі

Січень, 05 в 14:01

У користування держави остаточно повернули Успенський собор та Трапезну церкву, що розташовані на території заповідника Києво-Печерська лавра.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури культури та інформаційної політики 5 січня.

Раніше ці споруди були надані в оренду для користування УПЦ (МП). Термін оренди сплив 31 грудня 2022 року.

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У МКІП зазначили, що 5 січня завершила роботу комісія з передачі соборів, яка займалася інвентаризацією майна, а також складала акти технічного огляду двох будівель.

На останнє засідання комісії 5 січня не зʼявився митрополит Павло, який мав підписати Акт повернення будівель з боку УПЦ. Утім, відмова підписувати не є перешкодою для повернення майна.

Свято-Успенська Києво-Печерська лавра з 1990 року входить до списку об’єктів світової спадщини ЮНЕСКО, а Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення.

Перед Новим роком заповідник Києво-Печерська лавра повідомив УПЦ (МП), що з 1 січня не продовжує договір на її користування Успенським собором. Намісник Лаври звертався до президента з проханням не забирати в УПЦ (МП) ці споруди.