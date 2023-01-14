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Епифаний проведет службу в Киево-Печерской лавре на Крещение — ПЦУ

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Епіфаній у Лаврі
Фото: УНИАН

Православная церковь Украины объявила о новом богослужении в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Торжественная литургия по случаю праздника Богоявления (крещения Иисуса Христа) состоится 19 января. Начало богослужения в 9:00.

— Торжественную Божественную литургию по случаю праздника Богоявления, Крещения Господа нашего Иисуса Христа, предстоятель ПЦУ и священноархимандрит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит 19 января 2023 года в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, — сообщает пресс-служба ПЦУ.

Это будет второе богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

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Отмечается, что ПЦУ получила разрешение Министерства культуры и информационной политики Украины, а с Национальным заповедником Киево-Печерская лавра подписано соответствующее соглашение.

Кроме того, церковь просит “с пониманием отнестись” к мерам безопасности и возможным ограничениям, которые будут действовать в связи с военным положением.

Первое в истории богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре состоялось 7 января, несмотря на гневные заявления бывшего арендатора храмов Верхней лавры УПЦ (МП).

Богослужение в Успенском соборе Киево-Печерской лавры на Рождество проводил предстоятель автокефальной Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

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Источник: ПЦУ
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