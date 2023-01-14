Січень, 14 в 13:34

Православна церква України оголосила про нове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Урочиста літургія з нагоди свята Богоявлення (хрещення Ісуса Христа) відбудеться 19 січня. Початок богослужіння о 9:00.

— Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, – повідомляє пресслужба ПЦУ.

Це буде друге богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.

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Зазначається, що ПЦУ отримала дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником Києво-Печерська лавра підписано відповідну угоду.

Крім того, церква просить “з розумінням поставитися” до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.

Перше в історії богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі відбулось 7 січня попри гнівні заяви колишнього орендаря храмів Верхньої лаври УПЦ (МП).

Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Різдво проводив предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній.