Епіфаній проведе службу у Києво-Печерській лаврі на Водохреще – ПЦУ
Православна церква України оголосила про нове богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Урочиста літургія з нагоди свята Богоявлення (хрещення Ісуса Христа) відбудеться 19 січня. Початок богослужіння о 9:00.
— Урочисту Божественну літургію з нагоди свята Богоявлення, Хрещення Господа нашого Ісуса Христа, предстоятель ПЦУ та священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 19 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, – повідомляє пресслужба ПЦУ.
Це буде друге богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі.
Зазначається, що ПЦУ отримала дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики України, а з Національним заповідником Києво-Печерська лавра підписано відповідну угоду.
Крім того, церква просить “з розумінням поставитися” до заходів безпеки та можливих обмежень, які діятимуть у зв’язку з воєнним станом.
Перше в історії богослужіння ПЦУ в Києво-Печерській лаврі відбулось 7 січня попри гнівні заяви колишнього орендаря храмів Верхньої лаври УПЦ (МП).
Богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Різдво проводив предстоятель автокефальної Православної церкви України митрополит Епіфаній.