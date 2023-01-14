Январь, 14 в 19:01

Россия снова осуществила террористический массированный ракетный обстрел на территории Украины с целью убить как можно больше людей и нанести как можно более сильный ущерб объектам критической инфраструктуры.

В частности, мощные взрывы днем 14 января прогремели в столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Львовской, Харьковской, Черкасской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях.

По предварительным данным, почти везде отработала противовоздушная оборона, уничтожив вражеские ракеты, однако зафиксировано и попадание по жилому дому и объектам критической инфраструктуры.

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Днепропетровская область

В Днепре разрушен целый подъезд в многоэтажном жилом доме. Под завалами здания слышны крики людей, жителей снимают с помощью кранов — они сигнализируют фонарями и мобильными телефонами.

Уже известно о пяти погибших, еще 39 человек получили ранения, среди которых семеро детей, в результате российского террора.

Под обломками разрушенного дома в Днепре еще остаются мирные люди. Сейчас продолжается спасательная операция.

Завалы в Днепре будут разбирать всю ночь, сообщает мэр города. Он также отметил, что на месте плохая связь — целый район полностью обесточен и отключен от систем жизнеобеспечения после ракетных ударов.

— Вечная память всем, чьи жизни забрал российский террор! Мир должен остановить это зло. Разбор завалов в Днепре продолжается. Все службы работают. Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную, — отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

В то же время в Кривом Роге сработала противовоздушная оборона, сообщает ОВА. В военной администрации призывают жителей не снимать работу ПВО, сохраняя информационную тишину в социальных сетях.

Предварительно известно, что в Кривом Роге сбиты четыре ракеты. Один человек погиб и еще один ранен, сообщает ОВА.

Одна ракета попала в частный сектор вблизи объекта критической инфраструктуры, еще шесть частных домов повреждены.

Ивано-Франковская область

В Ивано-Франковской области зафиксированы ракетные удары по энергетическому объекту, сообщает областная военная администрация. По данным ОВА, две российские ракеты сбили силы противовоздушной обороны.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. Во время воздушной тревоги все работники находились в укрытиях, отмечают в ОВА.

Также для минимизации последствий ракетных ударов участок дороги рядом с инфраструктурным объектом удалось заблаговременно перекрыть для проезда автомобилей.

Винницкая область

В Винницкой области одна из ракет попала в объект критической инфраструктуры, утверждает начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, три ракеты в области удалось сбить украинским защитникам.

Харьковская область

На Харьковщине РФ дважды ударила ракетами, попав в объект критической инфраструктуры. В ОВА предупреждают, что возможны аварийные отключения электроснабжения в городе и населенных пунктах области.

Сейчас подразделения ГСЧС и энергетики работают над ликвидацией последствий и стабилизацией ситуации с электроснабжением на территории региона.

Львовская область

Во Львовской области отработали силы противовоздушной обороны. Однако враг все же попал по объекту критической инфраструктуры.

Также могут возникнуть перебои в подаче света и воды. На местах работают специалисты, которые ликвидируют последствия ракетных ударов.

Киев и область

Утром 14 января в Киеве прогремели взрывы в Днепровском и Голосеевском районах, после чего был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Пожар на нежилом объекте в Голосеевском районе, возникший в результате российской атаки на столицу, ликвидировали спасатели.

Противовоздушная оборона в столице сработала эффективно — не зафиксировано ударов по объектам критической инфраструктуры, сообщает Киевская городская военная администрация.

— Так выглядит очередная агония бешеных террористов. Запустить десятки ракет по мирным городам, по гражданской инфраструктуре, по жилым домам, руководствуясь осатаневшим стремлением все уничтожить и разрушить. Все — от бессилия и слабости. В итоге это стремление уничтожит саму РФ, — прокомментировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук ракетную атаку.

Во время утренней атаки 14 января зафиксировано попадание в жилую застройку в селе Копылов Киевской области. В домах местных жителей выбиты окна.

Другие области

Предварительно, в других областях Украины эффективно отработали силы противовоздушной обороны. Украинским воинам удалось сбить по меньшей мере 25 с 38 ракет разного типа, которые россияне запустили по территории Украины 14 января.

По данным Воздушных сил ВСУ, утром 14 января зенитными управляемыми ракетами С-400 (С-300) с северного направления РФ атаковала столицу.

Позже государство-террорист применило высокоточное оружие: крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555, Х-22, крылатые ракеты Калибр и управляемые авиационные Х-59 по объектам критической инфраструктуры Украины.