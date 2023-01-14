Х-101/Х-555 та Калібр: ППО знищила 25 з 38 ракет різних типів під час атаки РФ

Січень, 14 в 20:17

Під час масованого ракетного обстрілу силам української протиповітряної оборони вдалося знищити 25 з 38 ракет різних типів. Серед них – крилаті ракети Х-101/Х-555 та Калібр.

За даними Повітряних сил ЗСУ, ворог запустив крилаті ракети Х-101/Х-555 із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспійського моря, Калібри із надводних кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря.

Також випущено п’ять крилатих ракет Х-22 із п’яти дальніх бомбардувальників Ту-22м3 (одна із цих ракет влучила в багатоповерхівку в Дніпрі).

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Загалом на цей час знищено 25 із 38 ракет різних типів, зокрема, 18 крилатих ракет повітряного та морського базування Х-101/Х-555 та Калібр, сім керованих авіаційних ракет Х-59.

Вранці 14 січня Київ було атаковано з північного напрямку зенітними керованими ракети ЗРК С-400/С-300, які летіли по балістичній траєкторії.