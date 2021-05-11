Увольнение Андрея Коболева с должности главы Нафтогаза не повлияло на переговоры Украины с международными партнерами и кредиторами.

В этом убежден премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что и Андрей Коболев, и действующий глава Нафтогаза Юрий Витренко воспринимаются западными партнерами как топ-менеджеры-реформаторы. Поэтому для них фамилия не играет роли.

— Влияние на кредиторов и наших партнеров могут иметь решения, которые будут ломать принципы корпоративной реформы, как и других реформ, которые реализуются в Украине. Ни один принцип корпоративной реформы мы ломать не собирались и не собираемся, — объяснил премьер.

Кроме того, по мнению Дениса Шмыгаля, западных партнеров больше волнуют вопросы продолжения и завершения реформы правосудия и другое антикоррупционное законодательство.

Поэтому глава правительства считает, что уже третьим-четвертым приоритетом для кредиторов является развитие реформы корпоративного управления, но в комплексе с большой приватизацией и другими реформами.

Увольнение Коболева

28 апреля стало известно, что Кабмин уволил главу правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева с должности.

Такое решение объяснили неудовлетворительной работой компании в течение 2020 года. Место главы Нафтогаза занял Юрий Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики.

Подробнее о том, что увольнение Коболева означает для Украины, читайте в нашем материале.