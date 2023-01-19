Січень, 19 в 12:42

Сьогодні, 19 січня, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому голові правління НАК Нафтогаз України у зловживанні своїм службовим становищем, адже виписав собі премій на понад 229 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр САП.

У прокуратурі розповіли, що у 2018 році голова правління ініціював розгляд наглядовою радою НАК питання преміювання за досягнення вагомих цілей, реалізацію важливих, стратегічних проєктів працівників Нафтогазу, зокрема членів правління.

Зараз дивляться

В НАБУ розповіли, що йдеться про позитивне рішення у справі щодо контракту купівлі-продажу природного газу у 2009-2019 роках. Так, у травні 2018 року всупереч вимогам законодавства голова Нафтогазу видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили майже 261 млн грн.

Ця сума суттєво перевищувала нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн). До того ж за ті самі досягнення екскерівникові компанії виплатили премію й у 2017 році у 12,49 млн грн.

Загалом упродовж 2018 року екскерівникові незаконно виплатили понад 229,25 млн грн – це різниця між фактично виплаченою премією і максимально допустимим її розміром.

При цьому голова правління свідомо приховав від членів комітету з призначень та винагород і наглядової ради, що встановлено граничні розміри преміювання – не більше 36 посадових окладів на рік.

В САП наголошують, що протягом 2018-2021 років службові особи Нафтогазу не сприяли розслідуванню, ховали від слідства документи та матеріали компанії.

НАБУ і САП не повідомляють імени колишнього голови НАК, проте низка ЗМІ пише із посиланням на власні джерела, що це Андрій Коболєв.

Колишньому чиновнику інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення чи розтрата чужого майна) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

28 квітня 2021 року стало відомо, що Кабмін звільнив очільника правління НАК Нафтогаз України Андрія Коболєва з посади.