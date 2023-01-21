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Факты / Україна / Общество

Чета Зеленских попрощались с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе

Марта Бондаренко, редактор ленты
Чета Зеленских попрощались с руководством МВД, погибшим в авиакатастрофе
Фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой простились с погибшими в крушении вертолета в Броварах 18 января.

Об этом сообщает журналист Фактов ICTV.

Президент и первая леди не сдерживали слез, занимали родных погибших.

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Прощание с руководством Министерства внутренних дел госслужащими Национальной полиции прошло в Украинском доме.

Колонна с гробами погибших встречала границу правоохранителей, сотни людей пришли отдать дань уважения.

Getty Images

Getty Images

Напомним, что трагедия произошла утром 18 января в Броварах. Вертолет, на котором летело руководство МВД, упал на детский сад.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Сегодня, 21 января, в Броварах под Киевом попрощались с 5-летней Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой, погибшими 18 января во время авиакатастрофы вертолета, упавшего на детсад.

Фото: журналист Фактов ICTV Егор Ромахло, Getty Images

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