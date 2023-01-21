Январь, 21 в 11:56

Сегодня, 21 января, в Броварах под Киевом прощаются с 5-летней Миланой Пономаренко и ее мамой Еленой, погибшими 18 января во время авиакатастрофы вертолета, упавшего на детсад.

Об этом сообщает местное издание Трибуна Бровары.

18 января утром муж Александр ждал в автомобиле, а супруга Елена с маленькой дочерью как раз зашли внутрь детского сада, как на крышу упал вертолет. Увидев это, мужчина сразу бросился туда.

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В течение дня родные искали маму с дочерью в больницах города, но их нигде не было.

В списке погибших их тоже не было. Впоследствии городской голова пригласил Александра в морг. Там мужчина смог узнать дочь за серьгами, тело жены было сильно изуродовано.

Выяснилось, что Елена и Милана сгорели заживо.

5-летняя Милана и ее старшая сестричка – 13-летняя Ева, занималась гимнастикой. 35-летняя мама Елена работала в логистической компании заместителем главного бухгалтера.

Проститься с погибшими мамой и маленькой дочкой пришли сотни местных жителей, а также городской голова Игорь Сапожко.

Похоронят маму и дочь завтра в селе Новоукраинка Черниговской области, откуда родом Елена.

Напомним, что трагедия произошла утром 18 января в Броварах. Вертолет, на котором летело руководство МВД, упал на детский сад.

Очевидцы катастрофы рассказали, как воспитательницы передавали детей из горящих окон, подростки обрабатывали им раны, священник открыл двери церкви, волонтеры вместе с полицией начали оперативно составлять списки пострадавших.

В результате авиакатастрофы в Броварах погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь Юрий Лубкович, а также заместитель руководителя Патронатной службы Татьяна Шутяк, начальник управления обеспечения защиты Департамента внутренней безопасности НПУ подполковник полиции Михаил Павлушко, старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента внутренней безопасности НПУ Андрей Маринченко и ведущий инспектор Департамента коммуникации МВД Николай Анацкий.

Фото: Трибуна Бровари