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Подружжя Зеленських попрощалося із керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Подружжя Зеленських попрощалося із керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі
Фото: Getty Images

Президент Україні Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою попрощалися із загиблими у катастрофі вертольота у Броварах 18 січня.

Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV.

Президент та перша леді не стримували сліз, обіймали рідних загиблих.

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Прощання із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, держслужбовцями Національної поліції пройшло в Українському домі.

Колону із трунами загиблих зустрічав кордон правоохоронців, сотні людей прийшли віддати останню шану.

Getty Images

Getty Images

Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.

Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.

Сьогодні, 21 січня, у Броварах під Києвом також попрощалися з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, який впав на дитсадок.

Фото: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло, Getty Images

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