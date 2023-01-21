Подружжя Зеленських попрощалося із керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі
Президент Україні Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою попрощалися із загиблими у катастрофі вертольота у Броварах 18 січня.
Про це повідомляє журналіст Фактів ICTV.
Президент та перша леді не стримували сліз, обіймали рідних загиблих.
Прощання із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, держслужбовцями Національної поліції пройшло в Українському домі.
Колону із трунами загиблих зустрічав кордон правоохоронців, сотні людей прийшли віддати останню шану.
Нагадаємо, що трагедія сталася вранці 18 січня у Броварах. Гелікоптер, на якому летіло керівництво МВС, впав на дитячий садочок.
Внаслідок авіакатастрофи загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, перший заступник Євген Єнін, держсекретар Юрій Лубкович, а також заступник керівника Патронатної служби Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту Департаменту внутрішньої безпеки НПУ підполковник поліції Михайло Павлушко, старший оперуповноважений в особливо важливих справах Департаменту внутрішньої безпеки НПУ Андрій Маринченко та провідний інспектор Департаменту комунікації МВС Микола Анацький.
Сьогодні, 21 січня, у Броварах під Києвом також попрощалися з 5-річною Міланою Пономаренко та її мамою Оленою, які загинули 18 січня під час авіакатастрофи гелікоптера, який впав на дитсадок.
Фото: журналіст Фактів ICTV Єгор Ромахло, Getty Images