Январь, 26 в 15:26

26 января Киев после массированной ракетной атаки РФ вернулся к графикам стабилизационных отключений.

Как сообщили в ДТЭК, стабилизировать ситуацию удалось благодаря усилиям энергетиков.

В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому в компании просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

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