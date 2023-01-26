Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Киев в считанные часы после удара РФ вернулся к графикам отключения света

Илья Нежигай, редактор ленты
світлодіодні led лампи
Фото: Pixabay

26 января Киев после массированной ракетной атаки РФ вернулся к графикам стабилизационных отключений.

Как сообщили в ДТЭК, стабилизировать ситуацию удалось благодаря усилиям энергетиков.

В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому в компании просят не включать одновременно несколько мощных приборов.

Сейчас смотрят

Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начнав вводить адрес на украинском языке.

Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по три-четыре часа.

Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.

Читайте: Как зарядить телефон без света — пять действенных способов

График отключения света в Киеве для группы 1

График отключения света в Киеве для группы 2

График отключения света в Киеве для группы 3


Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.

Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.

Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.

Читайте
Как подготовиться к возможным отключениям света, воды и тепла: действенные советы

Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.

Читайте
Как подготовиться к тотальному блэкауту: лайфхаки по выживанию в квартире без света и тепла

Источник: ДТЭК Киевские электросети

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка