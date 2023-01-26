Киев в считанные часы после удара РФ вернулся к графикам отключения света
26 января Киев после массированной ракетной атаки РФ вернулся к графикам стабилизационных отключений.
Как сообщили в ДТЭК, стабилизировать ситуацию удалось благодаря усилиям энергетиков.
В то же время ситуация в энергосистеме все еще сложная, поэтому в компании просят не включать одновременно несколько мощных приборов.
Ознакомиться со стабилизационными графиками отключения света можно, начнав вводить адрес на украинском языке.
Согласно расписанию, ранее опубликованному на сайте Yasno, свет должны были выключать в среднем на 8-12 часов. Ежедневно – два-три отключения по три-четыре часа.
Интервалы в графике в отдельных случаях могут быть сдвинуты примерно на 40 минут.
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График отключения света в Киеве для группы 1
График отключения света в Киеве для группы 2
График отключения света в Киеве для группы 3
Графики стабилизационных отключений электроэнергии можно посмотреть на сайте ДТЭК по ссылке.
Свет в Украине отключают ввиду значительных разрушений энергетической инфраструктуры в результате российских атак.
Уменьшение потребления электроэнергии помогает снизить нагрузку на систему и, соответственно, быстрее ее починить.
Украинцев также просят экономить электроэнергию и выключать все лишние электроприборы с 07:00 до 23:00. Владельцев бизнеса призвали ограничить наружное освещение офисов, ресторанов и ТЦ.
Источник: ДТЭК Киевские электросети