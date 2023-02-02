У перші вихідні лютого в Україні очікується похолодання, попереджають синоптики Укргідрометцентру.

У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни.

На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потепліє – до -1 -4.

Зараз дивляться

У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень.

На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень – від -1 до +2 градусів.

У східних областях вночі -4 -6, вдень -2 +1 градус.

На Заході України від -3 до -7 вночі, вдень – від 0 до -4.

У неділю, 5 лютого, теж очікуються снігопади, а морози дещо посиляться.

Зокрема, у західних областях вночі місцями до -10 градусів, вдень переважно -2 -5.

На Сході країни нічна температура – від -4 до -7, денна – від 0 до -3.

У центральних регіонах вночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.

У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, вдень переважно -2 -4.

На Півдні вночі -3 -6, вдень – від 0 до -3.

Раніше про похолодання в Україні з 4 лютого попереджала синоптик Наталя Діденко.

За її прогнозами, наступний тиждень також буде морозним.