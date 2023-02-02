Сніг та морози до -10: прогноз погоди на перші вихідні лютого (карта)
У перші вихідні лютого в Україні очікується похолодання, попереджають синоптики Укргідрометцентру.
У суботу, 4 лютого, прогнозують сніг на всій території країни.
На Півночі вночі температура повітря опускатиметься до -5 -7 градусів, вдень трохи потепліє – до -1 -4.
У Центрі від -2 до -6 вночі та 0 -3 вдень.
На Півдні країні нічна температура сягатиме -1 -3, вдень – від -1 до +2 градусів.
У східних областях вночі -4 -6, вдень -2 +1 градус.
На Заході України від -3 до -7 вночі, вдень – від 0 до -4.
У неділю, 5 лютого, теж очікуються снігопади, а морози дещо посиляться.
Зокрема, у західних областях вночі місцями до -10 градусів, вдень переважно -2 -5.
На Сході країни нічна температура – від -4 до -7, денна – від 0 до -3.
У центральних регіонах вночі -4 -8 градусів, вдень від 1 до 5 градусів морозу.
У північних областях нічні морози сягатимуть місцями -8 градусів, вдень переважно -2 -4.
На Півдні вночі -3 -6, вдень – від 0 до -3.
Раніше про похолодання в Україні з 4 лютого попереджала синоптик Наталя Діденко.
За її прогнозами, наступний тиждень також буде морозним.