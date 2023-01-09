Январь, 09 в 13:15

В новых правилах воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов не предусмотрена рассылка повесток через Дію.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

— Ни это постановление, ни любое другое не предусматривает рассылку повесток через Дію. В нашем плане работы пока нет таких задач, — подчеркнул он.

Говоря о новом сервисе в Дії — электронном военном билете, что также предусмотрено этим правительственным постановлением, Баник сказал, что “еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны”.

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В конце декабря 2022 года Кабмин утвердил новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Источник: The Village Украина