Новыми правилами воинского учета не предусмотрена рассылка повесток через Дію
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В новых правилах воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов не предусмотрена рассылка повесток через Дію.
Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.
— Ни это постановление, ни любое другое не предусматривает рассылку повесток через Дію. В нашем плане работы пока нет таких задач, — подчеркнул он.
Говоря о новом сервисе в Дії — электронном военном билете, что также предусмотрено этим правительственным постановлением, Баник сказал, что “еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны”.
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В конце декабря 2022 года Кабмин утвердил новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.
Источник: The Village Украина