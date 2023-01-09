Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Новыми правилами воинского учета не предусмотрена рассылка повесток через Дію

Валентина Летяк, редактор ленты
Дія
Фото: Факты ICTV

В новых правилах воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов не предусмотрена рассылка повесток через Дію.

Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Мстислав Баник.

— Ни это постановление, ни любое другое не предусматривает рассылку повесток через Дію. В нашем плане работы пока нет таких задач, — подчеркнул он.

Говоря о новом сервисе в Дії — электронном военном билете, что также предусмотрено этим правительственным постановлением, Баник сказал, что “еще много моментов нужно доработать вместе с Министерством обороны”.

Сейчас смотрят

В конце декабря 2022 года Кабмин утвердил новые правила воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Читайте
Что ждет военнообязанных за границей: придет ли повестка и где становиться на учет

Источник: The Village Украина

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка