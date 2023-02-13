Посвідчення ветерана війни у Дії і не тільки: Федоров розповів, над чим працює Мінцифри

Лютий, 13 в 11:31

Мінцифри разом з Міноборони наразі працюють над електронним посвідченням ветерана війни у Дії та ще деякими сервісами для українських військових.

Про це розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю РБК-Україна.

– Також (це трохи не про Дію, але про цифровізацію) ми долучилися до проєкту трансформації ВЛК. Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія… Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях, – пояснив він.

За його словами, є надія, що вдасться у найближчі пів року досягти швидкого результату в цьому питанні.

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Водночас Федоров вкотре наголосив, що у Дії не буде повісток мобілізованим.

– Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток у Дії не буде, а над іншими сервісами бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі, – додав міністр.

Уряд на засіданні 9 лютого ухвалив рішення про запровадження електронного посвідчення ветерана війни, а також посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності у Дії.