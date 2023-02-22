Лютий, 22 в 13:07

Негода перетворила гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах на справжній витвір мистецтва, до якого доклали рук не люди, а вітер, сніг і мороз.

Рятувальник із Калуша Івано-Франківської області Василь Фіцак поділився в мережі неймовірними фото вершини гори після п’яти днів шторму.

Шедевр погоди: який вигляд має гора Піп Іван після п’яти днів шторму / 4 фотографии

Наразі погода в Карпатах стабілізувалося, вийшло сонце.

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За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, вранці 22 лютого на горі Піп Іван було ще хмарно, температура повітря сягала 8 градусів морозу.

Раніше повідомлялося, що у Карпатах утворився майже двометровий шар снігу.

Останніми днями вітряно було на всій території України – до 17-22 м/с, у західних регіонах – місцями до 25 м/с.

У Карпатах спостерігалися снігопади, а пориви вітру в деякі дні сягали 40 м/с.

Фото: Василь Фіцак