Шедевр погоди: який вигляд має гора Піп Іван після п’яти днів шторму
Негода перетворила гору Піп Іван Чорногірський у Карпатах на справжній витвір мистецтва, до якого доклали рук не люди, а вітер, сніг і мороз.
Рятувальник із Калуша Івано-Франківської області Василь Фіцак поділився в мережі неймовірними фото вершини гори після п’яти днів шторму.
Наразі погода в Карпатах стабілізувалося, вийшло сонце.
За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, вранці 22 лютого на горі Піп Іван було ще хмарно, температура повітря сягала 8 градусів морозу.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах утворився майже двометровий шар снігу.
Останніми днями вітряно було на всій території України – до 17-22 м/с, у західних регіонах – місцями до 25 м/с.
У Карпатах спостерігалися снігопади, а пориви вітру в деякі дні сягали 40 м/с.
Фото: Василь Фіцак