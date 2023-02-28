Февраль, 28 в 9:08

Французская гуманитарная организация ACTED возобновила свою деятельность и начинает оказывать украинцам денежную помощь, которая была приостановлена летом 2022 года.

Факты ICTV узнали, кто из украинцев может получить выплаты от ACTED, как подать заявку и что предусматривает денежная помощь.

Финансовая поддержка от ACTED 2023: кто может претендовать

Международная гуманитарная организация ACTED оказывает денежную помощь гражданам, которые стали переселенцами (ВПЛ) из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.

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В частности, это ВПЛ, переселившиеся с территорий Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.

Выплаты могут получить:

одинокие матери или отцы, которые самостоятельно воспитывают детей;

пожилые люди – от 60 лет и старше;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

многодетные семьи;

семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней заботе;

семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.

То есть получить помощь смогут люди, которые стали ВПЛ и относятся к одной из перечисленных категорий.

Что предполагает помощь от организации ACTED

Размер пособия составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.

То есть вам на карту поступит 6 600 грн единовременным платежом.

Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту Ощадбанк (или в отделении банка) или через отделение Укрпочты.

Как подать заявку и какие документы понадобятся

Если вы соответствуете всем критериям, то подать заявку и зарегистрироваться на получение помощи можно по телефону 0 800 33 69 36.

Для регистрации также понадобятся документы всех членов семьи, которые имеют статус ВПЛ:

паспорт;

идентификационный код;

свидетельства о рождении детей;

реквизиты банковской карты Сбербанка (если желаете получить денежную помощь на карту).

Заявка на получение денежной помощи ВПЛ рассматривается в течение одного месяца. После рассмотрения ваших данных, должно поступить Смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.