6 600 грн одним платежом: как украинцам получить помощь от организации Acted
Французская гуманитарная организация ACTED возобновила свою деятельность и начинает оказывать украинцам денежную помощь, которая была приостановлена летом 2022 года.
Факты ICTV узнали, кто из украинцев может получить выплаты от ACTED, как подать заявку и что предусматривает денежная помощь.
Финансовая поддержка от ACTED 2023: кто может претендовать
Международная гуманитарная организация ACTED оказывает денежную помощь гражданам, которые стали переселенцами (ВПЛ) из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов.
В частности, это ВПЛ, переселившиеся с территорий Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Николаевской, Запорожской и Херсонской областей.
Выплаты могут получить:
- одинокие матери или отцы, которые самостоятельно воспитывают детей;
- пожилые люди – от 60 лет и старше;
- семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- семьи с беременными и кормящими женщинами и с малоподвижными людьми, нуждающимися в посторонней заботе;
- семьи, у которых из-за боевых действий полностью или частично повреждено жилье.
То есть получить помощь смогут люди, которые стали ВПЛ и относятся к одной из перечисленных категорий.
Что предполагает помощь от организации ACTED
Размер пособия составляет 2 220 грн на каждого члена семьи. Пособие будет выплачено единовременно из расчета на всех перемещенных членов семьи на период три месяца.
То есть вам на карту поступит 6 600 грн единовременным платежом.
Выплаты будут осуществляться путем зачисления перевода на карту Ощадбанк (или в отделении банка) или через отделение Укрпочты.
Как подать заявку и какие документы понадобятся
Если вы соответствуете всем критериям, то подать заявку и зарегистрироваться на получение помощи можно по телефону 0 800 33 69 36.
Для регистрации также понадобятся документы всех членов семьи, которые имеют статус ВПЛ:
- паспорт;
- идентификационный код;
- свидетельства о рождении детей;
- реквизиты банковской карты Сбербанка (если желаете получить денежную помощь на карту).
Заявка на получение денежной помощи ВПЛ рассматривается в течение одного месяца. После рассмотрения ваших данных, должно поступить Смс-сообщение с подтверждением или отказом в предоставлении выплаты.