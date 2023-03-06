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Факты / Україна / Общество

Имеют 10 дней: жителей Днепропетровщины призвали вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Сергій Лисак

Председатель Днепропетровской ОГА призвал жителей области вернуть огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в течение 10 дней.

Об этом Сергей Лысак заявил на совещании с правоохранителями по ситуации с безопасностью в регионе.

Он отметил, что в начале полномасштабного вторжения гражданским гражданам предоставили оружие для защиты их семей и домов.

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Когда ситуация в регионе стабилизировалась, часть людей вернула оружие. Остальные оставили на руках.

– Списки этих граждан нам известны, обнародовать их мы пока не будем. Но, еще раз подчеркиваю, у них есть 10 дней, начиная с сегодняшнего, на возвращение оружия в установленном порядке, — подчеркнул глава ОГА.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине рассматривают возможность заменить срочную службу курсами специальной военной подготовки.

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Фото: Сергей Лысак

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