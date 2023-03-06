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Факти / Україна / Суспільство

Мають 10 днів: жителів Дніпропетровщини закликали повернути вогнепальну зброю та боєприпаси

Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА закликав жителів області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів. 

Про це Сергій Лисак заявив на нараді з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в регіоні. 

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок.

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Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила на руках.

– Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз зауважу, у них є 10 днів, починаючи від сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що  Україні розглядають можливість, замінити строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.

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Цивільна вогнепальна зброя в Україні: що дозволять, а що заборонять

Фото: Сергій Лисак

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