Мають 10 днів: жителів Дніпропетровщини закликали повернути вогнепальну зброю та боєприпаси

Березень, 06 в 14:52

Голова Дніпропетровської ОВА закликав жителів області повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів.

Про це Сергій Лисак заявив на нараді з правоохоронцями щодо безпекової ситуації в регіоні.

Він зазначив, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок.

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Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю. Решта залишила на руках.

– Списки цих громадян нам відомі, оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але, ще раз зауважу, у них є 10 днів, починаючи від сьогоднішнього, на повернення зброї в установленому порядку, – наголосив голова ОВА.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні розглядають можливість, замінити строкову службу курсами спеціальної військової підготовки.

Фото: Сергій Лисак