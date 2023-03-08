Сколько украинцы будут работать в 2023 году: норма рабочего времени

Март, 08 в 16:57

Норма рабочего времени — это установленная законом, коллективным или трудовым договором продолжительность рабочего времени для конкретного работника за определенный календарный период (день, неделя, месяц или год).

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно статье 50 КЗоТ, не может превышать 40 ч в неделю. Факты ICTV узнавали, какая норма рабочего времени в Украине в 2023 году.

Норма рабочего времени 2023

Рабочее время — это определенный отрезок календарного времени, в течение которого работник, в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, графика работы и условий трудового договора, должен выполнять свои обязанности.

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В Украине продолжительность рабочего времени может регулироваться:

в централизованном порядке законодательными актами;

коллективными договорами и соглашениями на региональном уровне;

в индивидуальном порядке в рамках конкретного трудового договора.

Работодатель не может по своему усмотрению устанавливать нормы рабочего времени, ведь государство устанавливает “потолок” продолжительности рабочего времени, который нельзя превышать.

Нормальная продолжительность рабочего времени, согласно статье 50 КЗоТ, не может превышать 40 ч в неделю (пять дней в неделю по 8 ч). Это правило распространяется на наемных работников предприятий всех форм собственности.

Интересный момент, что предприятия и организации, при заключении коллективного договора, могут устанавливать меньшую продолжительность рабочего времени.

Также в Украине есть сокращенные рабочие недели:

36-часовая — она применяется для учителей-методистов дошкольных учреждений, врачей, научно-педагогических работников (ассистентов, доцентов, профессоров и т.д.), научных работников, а также на работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и работников в возрасте 16-18 лет;

— она применяется для учителей-методистов дошкольных учреждений, врачей, научно-педагогических работников (ассистентов, доцентов, профессоров и т.д.), научных работников, а также на работников, занятых на работах с вредными условиями труда, и работников в возрасте 16-18 лет; 24-часовая — применяется для работников в возрасте от 15-16 лет и в возрасте от 14-15 лет (это ученики, которые имеют право работать только на каникулах).

Однако это еще не все нормы рабочего времени, также могут быть 38,5 и 33 рабочих часа в неделю.

На самом деле норма рабочего времени зависит от многих факторов (количества рабочих дней и часов, индивидуальных правил на каждом предприятии и т.д.).

Норма продолжительности рабочего времени в 2023 году, если военное время будет действовать до конца года — 2 080 ч (пять дней в неделю по 8 ч). Этот показатель не охватывает праздничные (официальные нерабочие) дни, поскольку во время действия военного положения они не являются выходными!

Юрист и адвокат Ростислав Кравец отмечает, что в период военного положения норма рабочего времени остается неизменной — 40 ч в неделю, однако здесь есть нюанс.

— В целом в Украине действует норма восьмичасового рабочего дня пять дней в неделю, однако на период военного положения разрешили увеличить количество рабочих часов до 60 ч в неделю. Увеличивать ли количество рабочих часов, должен решать каждый работодатель лично, — говорит Кравец.

Выходные и праздничные дни в 2023 году

До начала полномасштабной войны, согласно статье 73 КЗоТ, на предприятиях, в учреждениях или организациях работа не проводилась в праздничные и нерабочие дни:

1 января – Новый год;

7 января – Рождество Христово;

8 марта – Международный женский день;

16 апреля – Пасха;

1 мая – День труда;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне;

4 июня – Троица;

28 июня – День Конституции Украины;

28 июля – День Украинской Государственности;

24 августа – День Независимости Украины;

14 октября – День защитников и защитниц Украины;

25 декабря – Рождество Христово.

Обычно в случае, когда праздничный или нерабочий день выпадает на субботу или воскресенье, этот выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Это предусмотрено 3 ч. статьи 67 КЗоТ.

Однако в период действия военного положения правила о выходных днях и нормы рабочего времени несколько изменились! Например, нормы статей 71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях прото не действуют.

— Такие правила (об отмене праздничных и нерабочих дней, — Ред.) действуют только во время военного положения. То есть после его отмены все праздничные дни снова станут официальными выходными, — говорит адвокат.

Соответственно, в 2023 году украинцам не предусмотрены официальные выходные или нерабочие дни! При этом график работы и время отдыха устанавливает работодатель.

Более того, в 2023 году работодатель может самостоятельно решать, предоставлять ли работникам выходные на праздники и другие события.