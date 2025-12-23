Люди с надеждой смотрят на 2026 год, надеясь на окончание войны и улучшение жизни. В то же время многих волнует, сколько будет официальных праздников и выходных в следующем году, ведь это влияет на планирование работы, отдыха и поездок.

Какие официальные праздники в Украине в 2026 году и будут ли дополнительные выходные, читайте в нашем материале.

Будут ли дополнительные выходные в Украине в 2026 году

В соответствии с законом Украины Об отпусках и Кодексом законов о труде Украины, в мирное время праздничные и нерабочие дни, которые выпадают на субботу или воскресенье, переносятся на следующий рабочий день. Однако во время действия военного положения, установленного законом Украины О правовом режиме военного положения, эта норма не применяется.

То есть дополнительные выходные после праздников, выпадающих на выходной, не предоставляются. Это ограничение касается государственных учреждений и предприятий, тогда как частные компании могут самостоятельно решать, предоставлять ли работникам дополнительные выходные в праздничные дни.

Праздничные дни в Украине в 2026 году

В настоящее время в Украине продолжается военное положение, которое, согласно указу президента, будет действовать до 3 февраля 2026 года.

Во время действия военного положения государство сохраняет ключевые социальные гарантии, но вводит особые правила организации работы и ограничения в отношении праздников, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование критической инфраструктуры и оборонных объектов.

Перечень государственных праздников в Украине в 2026 году:

  • 1 января (четверг) — Новый год;
  • 8 марта (воскресенье) — Международный женский день;
  • 12 апреля (воскресенье) — Пасха;
  • 1 мая (пятница) — День труда;
  • 8 мая (пятница) — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне;
  • 31 мая (воскресенье) — Троица;
  • 28 июня (воскресенье) — День Конституции Украины;
  • 15 июля (среда) — День Украинской Государственности;
  • 24 августа (понедельник) — День независимости Украины;
  • 1 октября (четверг) — День защитников и защитниц Украины;
  • 25 декабря (пятница) — Рождество Христово.

Согласно законодательству, все эти даты в мирное время являются официальными выходными, но во время военного положения нормы о переносе праздничных дней не применяются. Негосударственные организации могут принимать решения самостоятельно.

Выходные в Украине в 2026 году

Выходных в Украине в 2026 году будет 103 дня, это только субботы и воскресенья.

Выходные в 2026 году будут такими:

  • Январь — 9 выходных;
  • Февраль — 8 выходных;
  • Март — 9 выходных;
  • Апрель — 8 выходных;
  • Май — 10 выходных;
  • Июнь — 8 выходных;
  • Июль — 8 выходных;
  • Август — 10 выходных;
  • Сентябрь — 8 выходных;
  • Октябрь — 9 выходных;
  • Ноябрь — 9 выходных;
  • Декабрь — 8 выходных.
Источник: Верховная Рада

