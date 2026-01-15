Норма робочого часу – це встановлена законом, колективним або трудовим договором тривалість робочого часу для конкретного працівника за певний календарний період (день, тиждень, місяць чи рік).

Факти ICTV дізнавалися, яка норма робочого часу в Україні у 2026 році.

Що таке норма робочого часу

Робочий час – це певний відрізок календарного часу, протягом якого працівник, відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору, повинен виконувати свої обов’язки.

В Україні тривалість робочого часу може регулюватися:

у централізованому порядку законодавчими актами;

колективними договорами та угодами на регіональному рівні;

в індивідуальному порядку в рамках конкретного трудового договору.

Роботодавець не може на власний розсуд встановлювати норми робочого часу, адже держава встановлює “стелю” тривалості робочого часу, яку не можна перевищувати.

Нормальна тривалість робочого часу, відповідно до статті 50 КЗпП, не може перевищувати 40 год на тиждень (пʼять днів на тиждень по 8 год). Це правило поширюється на найманих працівників підприємств усіх форм власності.

До речі, підприємства та організації, під час укладання колективного договору, можуть встановлювати меншу тривалість робочого часу.

Також в Україні є скорочені робочі тижні:

36-годинний – він застосовується для вчителів-методистів дошкільних закладів, лікарів, науково-педагогічних працівників (асистентів, доцентів, професорів тощо), наукових працівників, а також на працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, та працівників віком 16-18 років;

– він застосовується для вчителів-методистів дошкільних закладів, лікарів, науково-педагогічних працівників (асистентів, доцентів, професорів тощо), наукових працівників, а також на працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, та працівників віком 16-18 років; 24-годинний – застосовується для працівників віком 15-16 років та віком 14-15 років (це учні, які мають право працювати лише на канікулах).

Насправді норма робочого часу залежить від багатьох факторів (кількості робочих днів та годин, індивідуальних правил на кожному підприємстві тощо).

Які норми робочого часу 2026

Юристи Безоплатної правової допомоги зазначили, що у 2026 році буде 365 календарних днів.

Неробочих, тобто вихідних (субота та неділя) в умовах п’ятиденного робочого тижня буде 103 дні. Робочих днів цього року буде 262.

Якщо рахувати за 40-годинним графіком на тиждень (5 днів роботи на тиждень по 8 годин) — це 2096 годин за рік, — прокоментували юристи.

Вихідні та святкові дні у 2026 році

До початку повномасштабної війни, відповідно до статті 73 КЗпП, на підприємствах, в установах чи організаціях робота не проводилася у святкові та неробочі дні. Зокрема:

25 грудня – Різдво Христове;

1 січня – Новий рік;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 травня – День праці;

12 квітня – Великдень;

8 травня 2026 року – День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років;

31 травня – Трійця

28 червня – День Конституції України;

15 липня — День Української Державності;

24 серпня – День Незалежності України;

1 жовтня 2026 року – День захисників і захисниць України.

Зазвичай у випадку, коли святковий чи неробочий день випадає на суботу чи неділю, цей вихідний переноситься на наступний після святкового або неробочого (це передбачено 3 ч. статті 67 КЗпП).

Проте у період дії воєнного стану ці правила не діють. Але роботодавець може самостійно вирішувати, чи надавати працівникам вихідні на свята та інші події.