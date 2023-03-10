УПЦ МП выселяют из всех помещений Киево-Печерской лавры — завтра начнется инвентаризация имущества
Договор аренды с УПЦ МП, который разрывается 29 марта 2023 года, касается всех помещений Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
Министр отметил, что предупреждение, направленное УПЦ МП, было обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества.
Основание — зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом. Ткаченко добавил, что МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом.
— Согласно определенной правовым полем процедуре, завтра будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений, — сообщил Ткаченко.
10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.
Это означает, что представители УПЦ МП должны освободить здания, которые находятся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.
Источник: Александр Ткаченко