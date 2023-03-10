УПЦ МП выселяют из всех помещений Киево-Печерской лавры — завтра начнется инвентаризация имущества

Март, 10 в 21:15

Договор аренды с УПЦ МП, который разрывается 29 марта 2023 года, касается всех помещений Киево-Печерской лавры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.

Министр отметил, что предупреждение, направленное УПЦ МП, было обосновано выводами Межведомственной рабочей группы, которая во время своей работы установила нарушение монастырем условий договора по использованию госимущества.

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Основание — зафиксированные нарушения условий пользования государственным имуществом. Ткаченко добавил, что МКИП эту позицию подтвердил соответствующим письмом.

— Согласно определенной правовым полем процедуре, завтра будут работать рабочие группы, образованные Заповедником, по инвентаризации имущества и по обследованию технического состояния зданий и сооружений, — сообщил Ткаченко.

10 марта стало известно, что Национальный заповедник Киево-Печерская лавра обязал представителей УПЦ МП покинуть территорию и здания Лавры до 29 марта.

Это означает, что представители УПЦ МП должны освободить здания, которые находятся на балансе заповедника, до указанной даты текущего года.

Источник: Александр Ткаченко