Выселиться до 29 марта! Киево-Печерская лавра разрывает договор об аренде с УПЦ МП

Март, 10 в 18:34

Украинская православная церковь (МП) в пятницу на своем сайте распространила документ-предупреждение от заповедника Киево-Печерская лавра о расторжении с ними договора об аренде территории и зданий заповедника с 29 марта.

В сообщении отмечается, что по договору, заключенному 19 июля 2013 года, мужской монастырь УПЦ МП имел право безвозмездно пользоваться культовыми зданиями и другим имуществом, являющимся государственной собственностью.

Документ констатирует, что указом президента и постановлением Кабмина была создана межведомственная рабочая группа, которая установила нарушение монастырем условий этого договора об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества.

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— Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины от 09.03.2023 №06/34/2234-23, на основании п. 8.1. Договора, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года, — говорится в предупреждении.

Руководитель информационно-просветительского отдела митрополит Климент в комментарии BBC Украина назвал это провокацией.

Таким образом, до 29 марта УПЦ МП необходимо освободить здания, находящиеся на балансе заповедника. В частности это касается Нижней Лавры, где расположен мужской монастырь.

Перед Новым годом заповедник Киево-Печерская лавра сообщил УПЦ (МП), что с 1 января не продлевает договор на ее пользование Успенским собором. Наместник Лавры обращался к президенту с просьбой не забирать у УПЦ (МП) эти храмы.

5 января МКИП сообщил, что Успенский собор и Трапезную церковь окончательно вернули в пользование государства.