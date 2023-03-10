УПЦ МП виселяють з усіх приміщень Києво-Печерської лаври – завтра почнеться інвентаризація майна

Березень, 10 в 21:15

Договір оренди з УПЦ МП, який розривається 29 березня 2023 року, стосується усіх приміщень Києво-Печерської лаври.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

Міністр зазначив, що попередження, надіслане УПЦ МП, було обґрунтоване висновками Міжвідомчої робочої групи, яка під час своєї роботи встановила порушення монастирем умов договору щодо використання держмайна.

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Підстава – зафіксовані порушення умов користування державним майном. Ткаченко додав, що МКІП цю позицію підтвердив відповідним листом.

— Відповідно до визначеної правовим полем процедури, від завтра працюватимуть робочі групи, утворені Заповідником, з інвентаризації майна та з обстеження технічного стану будівель і споруд, – повідомив Ткаченко.

10 березня стало відомо, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Це означає, що представники УПЦ МП мають звільнити будівлі, які перебувають на балансі заповідника, до вказаної дати поточного року.

Джерело: Олександр Ткаченко