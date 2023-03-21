Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Нужно гарантировать безопасное обучение и вывести детей в офлайн: глава МОН о приоритетах в работе

Юля Захарченко, редактор ленты
Оксен Лісовий

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой объяснил, какое направление считает одним из приоритетных в своей работе. По его мнению, речь идет о комплексе вопросов безопасности в образовании.

— Комплекс вопросов безопасности, ответы на вызовы войны. Наша задача — вывести детей в офлайн, гарантировать безопасное обучение в школах, детских садах, высшем образовании. Наша задача — обеспечить качественное онлайн-образование там, где офлайн по каким-то причинам невозможен, — отметил он.

Новоназначенный министр планирует вместе с командой МОН пересмотреть подходы, формы и методы обучения, особенно для детей, которые учатся сегодня за границей.

По его словам, вопрос безопасности — это не только то, что непосредственно связано с войной, не только бомбоубежища и другие организационные решения.

Сейчас смотрят

— Это психология, здоровье ребенка. Последствия, которые принесет нам война, мы будем чувствовать еще много десятков лет. Наши решения могут предотвратить эти последствия, сделать их менее чувствительными и проблемными для будущего, — считает министр образования и науки.

Читайте
Новым министром образования и науки Украины стал Оксен Лисовой

Фото: Оксен Лисовой

Источник: Интерфакс-Украина
Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка