Потрібно гарантувати безпечне навчання і вивести дітей в офлайн: очільник МОН про пріоритети у роботі

Березень, 21 в 21:28

Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий пояснив, який напрямок вважає одним із пріоритетних у своїй роботі. На його думку, йдеться про комплекс питань безпеки в освіті.

– Комплекс безпекових питань, відповіді на виклики війни. Наше завдання – вивести дітей в офлайн, гарантувати безпечне навчання у школах, дитячих садках, вищій освіті. Наше завдання – забезпечити якісну онлайн-освіту там, де офлайн із якихось причин неможливий, – зазначив він.

Новопризначений міністр планує разом із командою МОН переглянути підходи, форми та методи навчання, особливо для дітей, які навчаються сьогодні за кордоном.

За його словами, питання безпеки – це не лише те, що безпосередньо пов’язано з війною, не тільки бомбосховища та інші організаційні рішення.

Зараз дивляться

– Це психологія, здоров’я дитини. Наслідки, які принесе нам війна, ми відчуватимемо ще багато десятків років. Наші рішення можуть запобігти цим наслідкам, зробити їх менш чутливими та проблемними для майбутнього, – вважає міністр освіти і науки.

Читайте Новим міністром освіти і науки України став Оксен Лісовий

Фото: Оксен Лісовий