Планы врага заблокированы: военный эксперт о попытках РФ захватить Северск и Белогоровку
Российские войска пытаются захватить Северск Бахмутского района и Белогоровку Северодонецкого района. Однако армия РФ постепенно захлебывается, несмотря на интенсивные наступательные действия.
Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в эфире информационного телемарафона Единые новости.
— Мы видим намерение врага идти на Северск и Белогоровку — это прослеживается. Но эти планы несколько заблокированы тем, что после занятия Соледара российские войска думали, что они будут соединяться с другой группировкой под Белогоровкой. Фактически мы видим окружение наших войск, которые есть в Белогоровке и Северске. Сейчас эти намерения все блокированы, потому что Соледар — все заблокировано, там держат оборону наши войска, — заверил аналитик.
По словам военного эксперта, россияне несут значительные потери, поэтому наступательная активность со временем начинает ослабевать из-за недостатка сил.
— Наши силы обороны держат этот плацдарм, поэтому они не могут. Так же держится и Белогоровка: хотя здесь враг сконцентрировал достаточно много войск, но они несут потери. Постепенно видно, что, несмотря на большую наступательную активность, они постепенно захлебываются. Им просто не хватает сил, — подчеркнул Мусиенко.