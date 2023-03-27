Сейчас нельзя быть мысленно далеко от войны, украинцы и мир должны помогать защите — Зеленский

Март, 26 в 23:57

Сейчас нельзя быть мысленно далеко от полномасштабной войны, несмотря на то, что благодаря украинским воинам реальные боевые действия идут действительно географически далеко от многих людей.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 26 марта 2023 года.

— Сейчас так же, как и год назад, важно, чтобы как можно больше украинцев помогали защите государства, помогали аккумуляции мировой поддержки ради нашей победы, — отмечает президент.

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Постоянно и неизменно больше всего внимания уделяется ситуации на передовой и жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни украинцев, требуют неизменной мобилизованности государства и общества, отметил Зеленский.

— Это неправильно, это несправедливо, когда у наших бойцов, которые приезжают с передовой, появляется такое ощущение, будто для многих в тылу война уже закончилась. Для тех, кто не просто далеко от Донетчины или Никополя, от Салтовки, от приграничных районов Сумщины, от Запорожья… А кто мысленно далеко от окопов, от ежедневной боли украинцев, — подчеркнул президент.

По его мнению, мир должен слышать так же интенсивно, как и в прошлом году, что агрессия против Украины продолжается, необходимо прекратить войну и освободить Украину от российского зла уже в этом году.