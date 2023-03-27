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Плани ворога заблоковані: військовий експерт про спроби РФ захопити Сіверськ і Білогорівку

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Плани ворога заблоковані: військовий експерт про спроби РФ захопити Сіверськ і Білогорівку
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські війська намагаються захопити Сіверськ Бахмутського району та Білогорівку Сєвєродонецького району. Проте армія РФ поступово захлинається, попри інтенсивні наступальні дії.

Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень, військовий та політичний експерт Олександр Мусієнко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Ми бачимо намір ворога йти на Сіверськ і Білогорівку – це простежується. Але ці плани дещо заблоковані тим, що після зайняття Соледару російські війська думали, що вони з’єднуватимуться з іншим угрупованням під Білогорівкою. Фактично ми бачимо оточення наших військ, які є в Білогорівці та Сіверську. Зараз ці наміри всі блоковані, тому що Соледар – все заблоковано, там тримають оборону наші війська, – запевнив аналітик.

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За словами військового експерта, росіяни зазнають значних втрат, тому наступальна активність з часом починає слабшати через нестачу сил.

– Наші сили оборони тримають цей плацдарм, тому вони не можуть. Так само тримається і Білогорівка: хоча тут ворог сконцентрував достатньо багато військ, але вони зазнають втрат. Поступово видно, що, попри велику наступальну активність, вони поступово захлинаються. Їм просто не вистачає сил, – наголосив Мусієнко.

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