Апрель, 08 в 15:07

Во многих областях Украины сегодня ночью и в воскресенье утром, 9 апреля, ожидается густой туман. Объявлен I уровень опасности.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

По прогнозу синоптиков, из-за тумана видимость составит максимум 500 метров.

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Ухудшение погодных условий ожидается: в Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и временно оккупированном Крыму.

– Ночью и утром 9 апреля в западных, Житомирской и южных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый), — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют в ближайшее время и до конца суток 8 апреля грозы в большинстве северных, центральных и южных областей. В связи с этим также объявлен I уровень опасности.

Гроза, в частности, ожидается в Киеве и Киевской области, а также в Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Житомирской областях.

I уровень опасности означает, что погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и природной среды. Синоптики рекомендуют гражданам сохранять повышенное внимание и осторожность, следить за информацией о возможном усилении непогоды.

Погода на 9 апреля

В воскресенье, 9 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями.

По данным синоптиков, ночью местами выпадет небольшой дождь. А днем ожидаются умеренные дожди, иногда с грозой. В то же время, в большинстве западных, а днем и южных областей Украины существенных осадков не будет.

В Карпатском регионе местами возможна гололедица на дорогах.

Ночью и утром в западной, Житомирской и южных областях будет туман. Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет 3-8° тепла, а днем 10-15°. В западных областях синоптики прогнозируют ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 7-12° тепла.

В Карпатах будет 2-7° мороза. Кроме того, в высокогорье Карпат 8 и 9 апреля возможны снежные лавины (3 уровень опасности). Значительная снеголавинная опасность сохраняется в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

На днях на высокогорье Карпат (на горе Поп Иван Черногорский) температура воздуха снизилась до -12 градусов.

Фото: Украинский гидрометеорологический центр