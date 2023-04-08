Квітень, 08 в 15:07

У багатьох областях України сьогодні вночі та у неділю вранці, 9 квітня, очікується густий туман. Оголошено I рівень небезпечності.

Про це попередили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, через туман видимість становитиме максимум 500 метрів.

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Погіршення погодних умов очікується: у Волинській, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій областях та в тимчасово окупованому Криму.

– Вночі та вранці 9 квітня у західних, Житомирській та південних областях туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий), – наголошується в повідомленні.

Крім того, синоптики прогнозують в найближчу годину, з утриманням до кінця доби, 8 квітня, грози в більшості північних, центральних та південних областей. У зв’язку з цим також оголошено І рівень небезпечності.

Гроза, зокрема, очікується в Києві та Київській області, а також у Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській областях.

I рівень небезпечності означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та природного середовища. Синоптики рекомендують громадянам зберігати підвищену уважність та обережність, стежити за інформацією про можливе посилення негоди.

Погода на 9 квітня

У неділю, 9 квітня, в Україні буде хмарно з проясненнями.

За даними синоптиків, вночі місцями випаде невеликий дощ. А вдень очікуються помірні дощі, подекуди з грозою. Водночас у більшості західних, а вдень і південних областей України істотних опадів не буде.

У Карпатському регіоні місцями можлива ожеледиця на дорогах.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та південних областях буде туман. Вітер очікується змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, а вдень 10-15°. У західних областях синоптики прогнозують вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

У Карпатах буде 2-7° морозу. Крім того, у високогір’ї Карпат 8 і 9 квітня можливі снігові лавини (III рівень небезпеки). Значна сніголавинна небезпека утримується у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей.

Днями на високогір’ї Карпат (на горі Піп Іван Чорногірський) температура повітря знизилася до -12 градусів.

Фото: Український гідрометеорологічний центр