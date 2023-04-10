Рада повернула військовим доплату 30 тис. грн

Квітень, 10 в 15:26

Верховна Рада 10 квітня проголосувала за повернення військовим доплати в розмірі 30 тис. грн.

За відповідний законопроєкт (№8312) проголосували 277 народних депутатів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

За його словами, доплати діятимуть до кінця воєнного стану і не лише військовим, а й працівникам ДСНС та поліцейським.

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Народний депутат Ярослав Железняк також підтвердив ухвалення в цілому цього документа, водночас звернув увагу на саму правку, яка “повертає надбавку захисникам шляхом економії на скороченні зарплат для держслужбовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат)”.

Тобто, за його словами, ймовірно, для того, щоб ці надбавки повернули, необхідно змінювати бюджет, оскільки обмеження до 10 мінімальних зарплат – це дуже мала економія, навіть на 2% від запланованих видатків не вистачить.

– Тому я б поки не так однозначно стверджував, що повернули. Поки що правильно буде: “грошове забезпечення працівників, службових і посадових осіб бюджетних установ/ДП обмежили до 10 розмірів мінімальної заробітної плати”, – наголосив політик.

Народна депутатка Ірина Констанкевич в ефірі телемарафону Єдині новини наголосила, що йдеться про деякі держпідпиємства, де зарплати перевищують 200-300 тис. грн і навіть 1 млн грн.

– Диспропорція в зарплатах неодноразово обговорювалася у ВР, тому вважаю це рішення справедливим. У залі було 277 голосів для відновлення цих доплат, – уточнила політик.

За її словами, наступний крок – це підписи спікера парламенту та президента, а далі підзаконними актами можна це питання врегулювати.

З лютого в Україні діє новий порядок додаткових виплат військовим. Тепер розмір грошового забезпечення залежить від того, чи перебуває солдат у зоні бойових дій.

Зокрема, виплата у розмірі 30 тис. грн здійснюється військовослужбовцям лише у разі виконання ними бойових (спеціальних) завдань згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у складі чинних угруповань військ (сил) Сил оборони держави (в розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).