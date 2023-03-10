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Факты / Україна / Общество

Дополнительное вознаграждение военным: кому выплачивают 100 тыс. грн — разъяснение МОУ по категориям

Валентина Летяк, редактор ленты
ЗСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военнослужащие, которые принимают непосредственное участие в боях на линии фронта, имеют право на дополнительные выплаты в размере 100 тыс. грн. В Департаменте социального обеспечения Минобороны дали разъяснения относительно категорий военнослужащих.

Ежемесячно те, кто находится на фронте, получает денежное обеспечение, размер которого с 1 марта составляет не менее 20 100 грн, и дополнительные выплаты.

— Дополнительное вознаграждение за непосредственное участие в боевых действиях составляет 100 тыс. грн за полный месяц такого участия. Учитывая указанное, если военнослужащий целый месяц принимал непосредственное участие в боевых действиях (без условия обязательного непосредственного огневого контакта с врагом) на линии боевого соприкосновения, то за этот месяц он получил минимум 120 100 грн, — говорят в МОУ.

А конкретный размер месячных выплат зависит от должности военного.

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Категории военнослужащих, которые получают 100 тыс. грн дополнительного вознаграждения в месяц:

  • кто выполняет задачи при ведении боевых (специальных) действий на линии боевого соприкосновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) до батальона включительно;
  • по выявлению воздушных целей противника в районах ведения военных (боевых) действий;
  • по осуществлению полетов, ведения воздушного боя в районах ведения военных (боевых) действий;
  • по огневому поражению противника в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения военных (боевых) действий;
  • по огневому поражению воздушных (морских) целей противника;
  • по выводу воздушных судов из-под удара противника с выполнением взлета; кораблями, катерами, судами в морской, речной акватории (вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования, мест временного базирования);
  • по отражению вооруженного нападения (огневого поражения противника) на охраняемые объекты, освобождение таких объектов в случае их захвата или насильственного завладения оружием, боевой и другой техникой;
  • на территории противника (в частности на территории между позициями войск противника и своих войск, временно оккупированных (захваченных) противником);
  • медицинскому персоналу медицинских частей и подразделений в районах ведения военных (боевых) действий.
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Источник: АрмияInform

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