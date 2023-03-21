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Факты / Україна / Общество

Днепр первым в Украине завершает отопительный сезон: когда выключат батареи

Валентина Летяк, редактор ленты
Теплопостачання
Фото: Depositphotos

Отопительный сезон 2022/2023 в Днепре официально завершится в среду, 22 марта, сообщил городской глава Михаил Лысенко.

— В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха в Днепре до 8°C отопительный сезон с 22 марта будет завершен, — написал он в соцсети.

Лысенко объяснил, что отключение тепла в домах днепрян связано с допустимым температурным режимом в городе.

Он также отметил, что у населения немалая задолженность перед теплоснабжающими предприятиями Днепра, поэтому город пытается экономить.

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В других городах Днепропертровской области, например, в Каменском отопительный сезон завершат 25 марта, а в Никополе — 31 марта.

На прошлой неделе председатель Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус заявил, что из-за потепления в некоторых регионах Украины с понедельника, 20 марта, начнут завершать отопительный сезон.

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