Сьогодні Львів та Чернігів, завтра – Тернопіль: в яких містах завершився опалювальний сезон
Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, та все залежить від погоди й температури повітря зокрема. Тому через потепління в деяких містах вже почали вимикати батареї.
Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня відключили теплопостачання.
В інших містах Дніпропетровської області, наприклад у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі зробили це 31 березня.
Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Про відключення опалення в Запоріжжі заявили 31 березня. У Полтаві також завершили опалювальний сезон із 31 березня.
Харків вимкнув батареї 6 квітня. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що підписав відповідне розпорядження.
У Києві завершення опалювального сезону припало на 8 квітня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.
12 квітня – у Луцьку та Рівному.
У Львові та Чернігові вимкнули тепло сьогодні, 13 квітня.
У п’ятницю, 14 квітня, з 00:00 опалювальний сезон завершується у Тернополі.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна