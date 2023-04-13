Опалювальний сезон в Україні зазвичай закінчується в середині квітня, та все залежить від погоди й температури повітря зокрема. Тому через потепління в деяких містах вже почали вимикати батареї.

Першим містом, яке завершило опалювальний сезон, стало Дніпро. Протягом кількох днів тут фіксували температуру до +8, тому 22 березня відключили теплопостачання.

В інших містах Дніпропетровської області, наприклад у Кам’янському, опалювальний сезон завершили 25 березня, а у Нікополі зробили це 31 березня.

Наступним став Херсон, де опалювальний сезон завершився 24 березня. Відповідне розпорядження підписав начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Про відключення опалення в Запоріжжі заявили 31 березня. У Полтаві також завершили опалювальний сезон із 31 березня.

Харків вимкнув батареї 6 квітня. Мер міста Ігор Терехов повідомив, що підписав відповідне розпорядження.

У Києві завершення опалювального сезону припало на 8 квітня, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

12 квітня – у Луцьку та Рівному.

У Львові та Чернігові вимкнули тепло сьогодні, 13 квітня.

У п’ятницю, 14 квітня, з 00:00 опалювальний сезон завершується у Тернополі.

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