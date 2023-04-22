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Суспільство
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Окупанти захопили будівлю католицького костелу у Бердянську

костел
Фото: Pexels

У тимчасово окупованому Бердянську росіяни захопили будівлю католицького костелу Різдва Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомляє Бердянська міська військова адміністрація.

Зазначається, що у костелі не лише проводили служіння, там жителі та гості міста могли почути органну музику. А з початку окупації костел надавав укриття та допомогу всім, хто її потребував.

Отець Іван Левицький брав участь у проукраїнських мітингах.

Торік окупанти викрали священників греко-католицької церкви Богдана Галету та Івана Левицького. Їх звинуватили начебто у зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами.

Тоді пропагандистські ЗМІ писали, що нібито в костелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони у 2015 році деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО.

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Досі немає жодної інформації, чи живі священнослужителі, наголошують у міській адміністрації.

Ще раніше окупанти викрали голову Лютеранської громади Бердянська Артура Кожевнікова.

– Зараз же російські пропагандисти розганяють інформацію, начебто священнослужителі використовували персональні дані та біоматеріал вірян. Також у сюжетах згадують, що автори книг, які знайшли в костелі, закликали до повалення режиму Януковича.

Пропагандисти використали в своїх цілях навіть розташування костелу — нібито те, що він побудований навпроти вічного вогню, не випадково, що це протистояння з “русскім міром”, – розповіли Бердянській міській військовій адміністрації.

Також пропагандисти та загарбники поширюють фейки стосовно того, що вбрання священнослужителів та предмети для служінь слугували для окультних ритуалів.

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У міськраді наголошують, що росіяни порушують права українців на свободу віросповідання.

Ворог унеможливлює діяльність релігійних громад, крім свого пропагандистського Московського патріархату.

Бердянськ
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