Март, 26 в 6:57

В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация объявила о новом распоряжении для местных жителей.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, до 1 апреля люди должны получить в городской комендатуре пропуск для перемещения временно захваченными территориями Запорожской области.

Сделать это смогут только те, кто “успешно” пройдет фильтрацию.

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– Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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