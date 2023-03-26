Сначала фильтрация: оккупанты в Бердянске будут выдавать пропуска на передвижение по региону
Фото: УНИАН
В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация объявила о новом распоряжении для местных жителей.
По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, до 1 апреля люди должны получить в городской комендатуре пропуск для перемещения временно захваченными территориями Запорожской области.
Сделать это смогут только те, кто “успешно” пройдет фильтрацию.
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– Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства, – отмечают в Генштабе ВСУ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 396-е сутки.
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