Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе в Украине — Олещук

Второй дивизион зенитно-ракетных комплексов Patriot уже работает на территории Украины, чтобы помочь освободить территорию от российских оккупантов.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, который обнародовал фотографию с системой противовоздушной обороны.

— Говорят, есть запрет ГШ (Генерального штаба ВСУ, — Ред.) селфиться на фоне техники. Извините, не удержался! Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу, — отметил он.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первый дивизион американских зенитно-ракетных комплексов Patriot уже заступил на боевое дежурство.

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