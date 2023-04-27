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Общество
Юля Захарченко, редактор ленты

Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе в Украине — Олещук

MIM-104 Patriot
Фото: Getty Images

Второй дивизион зенитно-ракетных комплексов Patriot уже работает на территории Украины, чтобы помочь освободить территорию от российских оккупантов.

Об этом заявил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, который обнародовал фотографию с системой противовоздушной обороны.

Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе в Украине — Олещук

Фото: Николай Олещук

— Говорят, есть запрет ГШ (Генерального штаба ВСУ, — Ред.) селфиться на фоне техники. Извините, не удержался! Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе! Усиливаем ПВО! Приближаем победу, — отметил он.

Недавно спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что первый дивизион американских зенитно-ракетных комплексов Patriot уже заступил на боевое дежурство.

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Второй дивизион ЗРК Patriot уже в работе в Украине — Олещук

Война в Украине, Военная техника, Повітряні сили України
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