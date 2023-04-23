Дивизион американских зенитно-ракетных комплексов Patriot уже заступил на боевое дежурство. Другие ЗРК в пути к своим позициям.

Об этом в эфире национального телемарафона Единые новости сказал представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

На вопрос журналистов, отрабатывал ли уже американский зенитно-ракетный комплекс Patriot удары по вражеским воздушным объектам, Игнат продемонстрировал свое фото рядом с комплексом и сообщил, что указанная система ПВО уже стоит на боевом дежурстве.

— Командующий тоже об этом уже объявил. Он посетил уже один из дивизионов… посмотрел, как этот дивизион уже заступил на боевое дежурство. Пообщался с людьми и поблагодарил их, что раньше закончили обучение (на ЗРК Patriot, — Ред.). Потому что сроки большие были… Но ребята быстрее вернулись, понимая, насколько они сейчас здесь нужны, — сказал Игнат.

Представитель Воздушных сил добавил, что ЗРК Patriot поможет Украине защититься от вражеских баллистических и аэродинамических целей.

— Один из дивизионов уже заступил, уже работает… Другие (ЗРК, — Ред.), которые нам обещали — в пути к своим будущим позициям. Надеемся, что будут результаты, в том числе и против рашистских самолетов, — сказал он.

Юрий Игнат также сообщил, что Российская Федерация уже некоторое время использует против Украины управляемые авиабомбы, что позволяет врагу не залетать в зону поражения украинских ПВО. В то же время он не уточнил, сможет ли российская авиация наносить такие же удары при боевом дежурстве ЗРК Patriot.

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