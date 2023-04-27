Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі в Україні – Олещук

Другий дивізіон зенітно-ракетних комплексів Patriot уже працює на території України, щоб допомогти звільнити територію від російських окупантів.

Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, який оприлюднив фотографію з системою протиповітряної оборони.

– Кажуть, є заборона ГШ (Генерального штабу ЗСУ, – Ред.) селфитися на тлі техніки. Вибачте, не втримався! Другий дивізіон ЗРК Patriot уже в роботі! Посилюємо ППО! Наближаємо перемогу, – зазначив він.

Нещодавно речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перший дивізіон американських зенітно-ракетних комплексів Patriot вже заступив на бойове чергування.

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