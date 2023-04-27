УПЦ МП самовольно построила 36 объектов на территории Киево-Печерской лавры

В государственном заповеднике Киево-Печерская лавра зафиксировано большое количество нарушений. УПЦ МП в лице арендатора осуществляла на его территории самовольное строительство.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко в интервью Радио Свобода.

— Для меня наиболее вопиющая ситуация — это самовольное строительство, которое осуществлялось на территории лавры. Всего 36 объектов построено, среди них 15 капитальных сооружений, которые не предусмотрены были генеральным планом развития и сохранения этих памятников, — сказал он.

Остапенко уточнил, что часть из этих объектов являются “малыми архитектурными формами”, то есть МАФами, и могут быть убраны. Он отметил, что их строили для обслуживания посетителей, которые приходили в монастырь.

Впрочем, по его словам, параллельно с этим было построено еще 15 капитальных сооружений, в том числе фактически жилые дома, которые можно воспринимать как частную застройку наместника монастыря. Остапенко назвал это абсолютно недопустимой ситуацией.

Такая деятельность УПЦ МП нанесла колоссальный вред археологическому наследию лавры. По словам Остапенко, каждая такая новостройка уничтожила участки культурного слоя как древнерусского, так и казацкого времени, и более поздних времен.

Он добавил, что эта деятельность фактически осуществлялась без всякого археологического надзора, подчеркнув, что государству был нанесен прямой ущерб с точки зрения охраны культурного наследия.

13 апреля полиция Киева сообщила об открытии уголовного производства по факту незаконного разрушения объекта на территории Киево-Печерской лавры. Заявление поступило от комиссии Минкульта по приему-передаче имущества лавры.

Источник : Радио Свобода

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