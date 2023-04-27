УПЦ МП самовільно звела 36 об’єктів на території Києво-Печерської лаври

У державному заповіднику Києво-Печерська лавра зафіксована велика кількість порушень. УПЦ МП в особі орендатора здійснювала на його території самовільне будівництво.

Про це заявив виконувач обов’язків генерального директора заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю Радіо Свобода.

— Для мене найбільш кричуща ситуація – це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території лаври. Загалом 36 об’єктів збудовано, серед них 15 капітальних споруд, які не передбачені були генеральним планом розвитку і збереження цих пам’яток, – сказав він.

Остапенко уточнив, що частина з цих обʼєктів є “малими архітектурними формами”, тобто МАФами, й можуть бути прибрані. Він зазначив, що їх будували для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря.

Втім, за його словами, паралельно з цим було побудовано ще 15 капітальних споруд, зокрема фактично житлові будинки, які можна сприймати як приватну забудову намісника монастиря. Остапенко назвав це абсолютно неприпустимою ситуацією.

Така діяльність УПЦ МП завдала колосальної шкоди археологічній спадщині лаври. За словами Остапенка, кожна така новобудова знищила ділянки культурного шару як давньоруського, так і козацького часу, і більш пізніх часів.

Він додав, що ця діяльність фактично здійснювалося без жодного археологічного нагляду, наголосивши, що державі було завдано прямих збитків з точки зору охорони культурної спадщини.

13 квітня поліція Києва повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного руйнування об’єкту на території Києво-Печерської лаври. Заява надійшла від комісії Мінкульту з приймання-передавання майна лаври.

Джерело : Радіо Свобода

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