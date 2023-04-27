Пузатые манекены и “почетный поставщик Кремля”: что уже обнаружила комиссия в лавре

Комиссия Министерства культуры и информационной политики продолжает осмотр помещений Киево-Печерской лавры, которая находилась в длительной аренде у УПЦ МП.

Недавно в Национальном заповеднике осмотрели Братский корпус на Ближних пещерах (корпус №44), который за время аренды УПЦ МП превратился в “церковную лавку”.

Там были обнаружены доказательства того, что арендаторы импортировали продукцию из России, в частности этикетки с надписью “почетный поставщик Кремля”.

Комиссия не обнаружила каких-либо принятых противопожарных мер со стороны арендаторов, зато установила в помещениях нагромождение мебели, различных упаковочных материалов, церковной утвари, свечей, календарей, одежды и обуви и тому подобное.

Находки, обнаруженные комиссией, иногда могут поражать. К примеру, среди портновского оборудования обнаружили манекены с животами.

Кроме того было установлено, что двери XVIII века использовались для бросания ножей в помещении охраны, которым пользовалась УПЦ МП.

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После того, как комиссия обследовала Братский корпус лавры на Ближних пещерах, его опечатали.

Ранее комиссия Минкульта осмотрела три памятника, а именно галерею к Ближним пещерам, колокольню на Ближних пещерах, вход в галерею Ближних пещер. Эксперты зафиксировали многочисленные нарушения, которые были задокументированы, в частности фотодоказательствами.

Работе комиссии пытались помешать представители УПЦ МП и неизвестные люди. Позже Хозяйственный суд Киева постановлением запретил препятствовать работе комиссии МКИП по принятию-передаче государственного имущества Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства.

Источник : Минкульт

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