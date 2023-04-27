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Общество
Асоян Карина, редактор ленты

Как зарегистрироваться на НМТ 2023: пошаговая инструкция

НМТ 2023
Фото: Unsplash

В 2023 году для поступления в вузы выпускники должны сдать национальный мультипредметный тест.

Регистрация началась 3 апреля и продлится до 3 мая 2023 года.

Как зарегистрироваться на НМТ-2023: пошаговая инструкция

Для регистрации на НМТ-2023 абитуриенту нужно создать личный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Далее выполнить следующие шаги:

  1. Введите личные данные и информацию об участии в тесте.
  2. Загрузите сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов.
  3. Подтвердите, что готовы участвовать в НМТ.
  4. Отправьте введенную информацию и копии документов в региональный центр.
  5. Сформируйте Сертификат НМТ-формы 2023.

Какие копии документов нужны для НМТ-2023

  • Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
  • Документ, подтверждающий информацию об образовании (справка с места учебы или свидетельство о полном общем среднем образовании).
  • Документ, подтверждающий внесение сведений о РНУКПН: учетная карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины, который содержит сведения о РНУКПН.
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