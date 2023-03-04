Як і коли можна зареєструватися на НМТ-2023 – відповідь УЦОЯО

Березень, 04 в 15:54

Цьогоріч реєстрація на національний мультипредметний тест (НМТ) онлайн розпочнеться у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. За її словами, реєстрація буде безпаперовою, тобто учасникам доведеться завантажити свої документи в спеціальний сервіс.

– Після цього кожний учасник отримає доступ до своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Ця сторінка буде нашим основним інформаційним порталом, – зазначила вона.

На інформаційній сторінці учасника НМТ відображатиметься необхідна інформація: де, коли і як відбудеться тестування.

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Основна сесія тестування проходитиме у червні, а наприкінці місяця або на початку липня – додаткова. Взяти участь у ній зможуть вступники, які з поважних причин не пройшли тестування під час основної сесії.

Результати учасники НМТ-2023 зможуть дізнатися одразу в тестовому середовищі. Коли закінчується час або всі завдання виконані, тоді на екрані з’являється кількість тестових балів за кожен предмет, як і минулого року.

Наразі вже доступний демонстраційний тест з української мови та математики. Далі планують опублікувати тест з історії України та інших предметів з переліку.