У 2023 році для вступу до ЗВО випускники мають скласти національний мультипредметний тест.

Реєстрація розпочалася 3 квітня і триватиме до 3 травня 2023 року.

Як зареєструватися на НМТ-2023: покрокова інструкція

Для реєстрації на НМТ-2023 вступнику потрібно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Далі слід здійснити такі кроки:

Введіть особисті дані та інформацію щодо участі в тесті. Завантажте сканкопії та/або фотокопії реєстраційних документів. Підтвердьте, що готові брати участь у НМТ. Надішліть внесену інформацію й копії документів до регіонального центру. Сформуйте Сертифікат НМТ-форми 2023.

Які копії документів потрібні для НМТ-2023

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Документ, що підтверджує інформацію про освіту (довідка з місця навчання або свідоцтво про повну загальну середню освіту).

Документ, що підтверджує внесення відомостей про РНОКПП: облікова картка платника податків або паспорт громадянина України, який містить відомості про РНОКПП.

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